Компания SpaceX сегодня вновь попытается запустить американский разведспутник.

Запуск 7-тонного аппарата планировался накануне, но из-за технических неполадок был отменен за два часа до старта. Запуск трехступенчатой ракеты Falcon 9 теперь предполагается осуществить в трехчасовое окно, которое откроется, когда в Москве будет 17 часов. При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется уже в пятый раз, должна совершить управляемую посадку на площадку на космодроме на мысе Канаверал.