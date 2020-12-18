Компания SpaceX сегодня вновь попытается запустить американский разведспутник.

Запуск 7-тонного аппарата планировался накануне, но из-за технических неполадок был отменен за два часа до старта. Запуск трехступенчатой ракеты Falcon 9 теперь предполагается осуществить в трехчасовое окно, которое откроется, когда в Москве будет 17 часов. При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется уже в пятый раз, должна совершить управляемую посадку на площадку на космодроме на мысе Канаверал.
2020-12-18T05:12:04+03:00
2020-12-18T05:12:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:12, 18 декабря 2020
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