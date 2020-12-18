Первый полностью коммерческий запуск состоится сегодня с космодрома Восточный.

Как передает ТАСС, ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-М» должна вывести на орбиту 36 спутников связи компании OneWeb. Старт ракеты намечен на 15:26 мск. Общее время выведения спутников составит почти 4 часа. Запуск британских космических аппаратов будет первым и единственным пуском с Восточного в этом году.