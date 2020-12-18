Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова выходит замуж

У себя в Intagram она сообщает, что ее избранником стал британский бизнесмен Александр Гилкс. 33-летняя Шарапова является единственной российской теннисисткой, побеждавшей за карьеру на всех турнирах «Большого шлема». Она дважды выигрывала «Ролан Гаррос» и по разу — US Open, Уимблдон и Australian Open. Спортсменка завершила карьеру 26 февраля. Она проживает в США уже 25 лет. По оценкам издания Forbes, состояние Шараповой оценивается в $200 млн.
2020-12-18T04:10:36+03:00
2020-12-18T04:10:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:10, 18 декабря 2020
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