Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова выходит замуж

У себя в Intagram она сообщает, что ее избранником стал британский бизнесмен Александр Гилкс. 33-летняя Шарапова является единственной российской теннисисткой, побеждавшей за карьеру на всех турнирах «Большого шлема». Она дважды выигрывала «Ролан Гаррос» и по разу — US Open, Уимблдон и Australian Open. Спортсменка завершила карьеру 26 февраля. Она проживает в США уже 25 лет. По оценкам издания Forbes, состояние Шараповой оценивается в $200 млн.