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04:09, 18 декабря 2020

Власти американского Атлантик-Сити продают тендер на право сноса бывшей гостиницы с казино «Трамп плаза».

В мэрии считают, что в вое время Трамп воспользовался законами в области банкротства, заработал крупные средства в Атлантик Сити и потом бросил на произвол судьбы и город и его жителей. Вырученные от аукциона средства будут направлены на нужды городского юношеского клуба. Снос бывшего отеля Трампа, изначально был запланирован на 31 декабря, но отложен до февраля.



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