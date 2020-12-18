Власти американского Атлантик-Сити продают тендер на право сноса бывшей гостиницы с казино «Трамп плаза».

В мэрии считают, что в вое время Трамп воспользовался законами в области банкротства, заработал крупные средства в Атлантик Сити и потом бросил на произвол судьбы и город и его жителей. Вырученные от аукциона средства будут направлены на нужды городского юношеского клуба. Снос бывшего отеля Трампа, изначально был запланирован на 31 декабря, но отложен до февраля.