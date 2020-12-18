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04:08, 18 декабря 2020

Король Швеции Карл XVI Густав признал неудачной стратегию борьбы с коронавирусом, которой придерживалась страна.

По его словам, которые приводит Financial Times, отказ от жестких ограничительных мер привел в Швеции к большему, чем у соседей, числу умерших от инфекции. Швеция не вводила жесткий карантин на пике эпидемии COVID-19. В стране не закрывали школы, рестораны и спортивные залы. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Швеции за все время пандемии зарегистрировали 357 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли около 8-ти тыс. пациентов.



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