В ходе массовой хакерской атаке в США были затронуты продукты Microsoft.

По сведениям Reuters, они пострадали от атак с использованием скомпрометированного ПО фирмы SolarWinds. После этого программы Microsoft могли быть использованы для взлома других объектов. В самой Microsoft сообщения о взломе отвергают, заявляя, что продукты компании при хакерской атаке не пострадали. Ранее сообщалось о массированной хакерской атаке на системы министерств и федеральных ведомств США. СМИ утверждают, что к ней может быть причастна группировка хакеров, связанная с российскими властями, Кремль отвергает эти обвинения.