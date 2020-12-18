В ходе массовой хакерской атаке в США были затронуты продукты Microsoft.

По сведениям Reuters, они пострадали от атак с использованием скомпрометированного ПО фирмы SolarWinds. После этого программы Microsoft могли быть использованы для взлома других объектов. В самой Microsoft сообщения о взломе отвергают, заявляя, что продукты компании при хакерской атаке не пострадали. Ранее сообщалось о массированной хакерской атаке на системы министерств и федеральных ведомств США. СМИ утверждают, что к ней может быть причастна группировка хакеров, связанная с российскими властями, Кремль отвергает эти обвинения.
2020-12-18T04:06:56+03:00
2020-12-18T04:07:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 18 декабря 2020
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