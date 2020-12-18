Дело физика Анатолия Губанова, возможно, связано с разработкой гиперзвукового гражданского самолета.

Об этом сообщает источник ИФ. Официального подтверждения этой информации нет. Сотрудник ЦАГИ им. Жуковского арестован по подозрению в госизмене. Его , обвиняют в передаче секретных данных некоему европейскому государству. Фабула дела до сих пор неизвестна, поскольку материалы засекречены. По словам адвоката Ольги Динзе, Губанов своей вины не признаёт. Коллеги ученого направили в администрацию президента письмо в его защиту.