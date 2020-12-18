Во Франции арестован известный модельный агент Жан-Люк Брюнель.

Как пишет Le Parisien, он подозревается в изнасилованиях и торговле людьми и может быть причастным к делу миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в секс-торговле.

Брюнеля задержали в аэропорту Шарль-де-Голль, перед его вылетом в Сенегал. Ранее в отношении Брюнеля уже звучали обвинения в изнасилованиях, в частности, от голландской модели Тисии Хьюисман.