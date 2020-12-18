Начало вакцинации от COVID-19 в ЕС начнется 27-29 декабря.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее, выступая на сессии Европарламента, фон дер Ляйен заявила, что что для победы над пандемией нужно вакцинировать до 70% населения Евросоюза. По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия заключила контракты с целым рядом поставщиков вакцин с тем, чтобы вакцинировать каждого в Европе.
2020-12-18T03:09:14+03:00
2020-12-18T03:09:19+03:00
https://echo.msk.ru/news/2759966-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:09, 18 декабря 2020
Загрузка комментариев...