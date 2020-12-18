Начало вакцинации от COVID-19 в ЕС начнется 27-29 декабря.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее, выступая на сессии Европарламента, фон дер Ляйен заявила, что что для победы над пандемией нужно вакцинировать до 70% населения Евросоюза. По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия заключила контракты с целым рядом поставщиков вакцин с тем, чтобы вакцинировать каждого в Европе.