ЕС ввел в действие третий пакет санкций против Белоруссии.

На этот раз

под ограничения попали глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, генпрокурор Андрей Швед, губернатор Гродненской области Владимир Караник и еще 26 человек. Также санкции ввели против семи предприятий. Брюссель считает их причастными к фальсификации результатов президентских выборов, а также ответственными за насилие и необоснованные аресты противников режима Лукашенко. О первом пакете санкций против МинскаЕС объявил 1 октября — тогда в список вошли более 40 чиновников. Второй пакет был введен 6 ноября,когда ограничения ввели против Лукашенко, его сына Виктора — советника президента по нацбезопасности и еще 13-ти чиновников.