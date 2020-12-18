Во время массовой хакерской атаки на США зараженными оказались продукты Microsoft .

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Рейтер. Ранее американские СМИ сообщали, что компьютерный системы ряда федеральный ведомств США в течение нескольких дней подвергались взлому. В числе пострадавших американские СМИ называют Пентагон, Министерства финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, могли пострадать минэнерго и Нацуправление по ядерной безопасности. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось.