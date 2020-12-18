Финская группа Nordea закрывает свой банк «Нордеа Банк» в России.

Как сообщается на сайте организации, компания «сосредоточит свою деятельность в скандинавском регионе, но обещает выполнить все обязательства перед клиентами в рамках российского законодательства. В рейтинге «Интерфакс-100» «Нордеа» занимает 95-е место с активами 53 млрд руб.