Трубоукладчик «Фортуна», который недавно приступил в Германии к достройке «СП -2», снова поменял собственника

. Как следует из обновленной записи в Российском международном реестре судов, владельцем судна теперь является компания «КВТ-Рус». Новая смена собственника произошла на фоне возможного ужесточения американских санкций в отношении «Северного потока-2». Против проекта уже введены потенциальные санкции по линии закона «О противодействии неприятелям Америки через санкции». С декабря 2019 года действуют санкции в отношении иностранных операторов судов-трубоукладчиков а в этом месяце конгресс США одобрил дополнительные санкции, которые могут быть распространены на страховщиков трубоукладочных судов.