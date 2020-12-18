Трубоукладчик «Фортуна», который недавно приступил в Германии к достройке «СП -2», снова поменял собственника

. Как следует из обновленной записи в Российском международном реестре судов, владельцем судна теперь является компания «КВТ-Рус». Новая смена собственника произошла на фоне возможного ужесточения американских санкций в отношении «Северного потока-2». Против проекта уже введены потенциальные санкции по линии закона «О противодействии неприятелям Америки через санкции». С декабря 2019 года действуют санкции в отношении иностранных операторов судов-трубоукладчиков а в этом месяце конгресс США одобрил дополнительные санкции, которые могут быть распространены на страховщиков трубоукладочных судов.
2020-12-18T03:04:26+03:00
2020-12-18T03:04:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 18 декабря 2020
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