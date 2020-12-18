Злоумышленник, взявший во французском Домоне жену в заложники, убил ее и застрелился.

Как передает телеканал Бэ-эф-эм, около 3 часов полиция вела переговоры с захватчиком, пытаясь убедить его сдаться властям. Вооруженный мужчина накануне вечером взял в заложники супругу, а перед этим легко ранил на улице двух человек. Полиция исключила версию теракта, сообщив, что речь, скорее всего, идет о бытовой ссоре.
2020-12-18T02:13:14+03:00
2020-12-18T02:13:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:13, 18 декабря 2020
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