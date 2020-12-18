Злоумышленник, взявший во французском Домоне жену в заложники, убил ее и застрелился.

Как передает телеканал Бэ-эф-эм, около 3 часов полиция вела переговоры с захватчиком, пытаясь убедить его сдаться властям. Вооруженный мужчина накануне вечером взял в заложники супругу, а перед этим легко ранил на улице двух человек. Полиция исключила версию теракта, сообщив, что речь, скорее всего, идет о бытовой ссоре.