Перенос матчей ЧМ по хоккею из Белоруссии в Россию стал невозможным.

Как сообщает Международная федерация хоккея, причиной стали утвержденные Спортивным арбитражем санкции WADA в отношении российского спорта. России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры. Чемпионат мира по хоккею должен пройти с 21 мая по 6 июня в Риге и Минске. Однако в начале августа из-за акций оппозиции в Белоруссии встал вопрос о смене места проведения турнира.