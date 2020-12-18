Перенос матчей ЧМ по хоккею из Белоруссии в Россию стал невозможным.

Как сообщает Международная федерация хоккея, причиной стали утвержденные Спортивным арбитражем санкции WADA в отношении российского спорта. России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры. Чемпионат мира по хоккею должен пройти с 21 мая по 6 июня в Риге и Минске. Однако в начале августа из-за акций оппозиции в Белоруссии встал вопрос о смене места проведения турнира.
2020-12-18T02:11:21+03:00
2020-12-18T02:11:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:11, 18 декабря 2020
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