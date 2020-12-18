В Сан-Франциско и 9 округах Калифорнии вводят десятидневный карантин для приезжих.

Ограничения будут действовать с 19 декабря по 4 января. Как сообщается на сайте мэра мегаполиса, это связано со стремительным ростом числа заражений COVID-19. В Сан-Франциско и упомянутых выше округах с сегодняшнего дня населению запрещено покидать свои дома без крайней необходимости.
2020-12-18T02:06:36+03:00
2020-12-18T02:06:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 18 декабря 2020
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