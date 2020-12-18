В США вскоре сертифицируют еще одну вакцину против коронавируса.

Группа экспертов американского регулятора одобрила препарат от компании Moderna. Как передает Bloomberg, 20 экспертов высказались за экстренное применение этой вакцины, один воздержался, против не проголосовал никто. Это решение теперь дает регулятору возможность в скором времени выдать разрешение на использование препарата в США.