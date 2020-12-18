Мэр Вашингтона смягчила ограничения для Рождественнских церковных служб.

Это произошло после того, как Архиепархия Римско-католической церкви подала судебный иск против столичных властей. Как пишет «Вашингтон пост», введенные ранее правила, по которым церковную службу могут посещать одновременно не более 50 человек, отозваны. Максимальное число молящихся увеличено до 250 человек вне зависимости от объема помещения. Однако, скамьи можно будет заполнять не более чем на 25%.