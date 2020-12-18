Власти 35 из 50 американских штатов подали в суд антимонопольный иск к «Гугл».

Ай-Ти гигант обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предоставления услуг, связанных с поиском информации в интернете. Напомню, в среду 10 американских штатов во главе с Техасом обвинили корпорацию в антиконкурентном сговоре с компанией «Фейсбук».
2020-12-18T01:10:09+03:00
2020-12-18T01:10:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:10, 18 декабря 2020
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