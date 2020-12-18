Минимум три штата США пострадали от недавней кибератаки, нацеленной на федеральные ведомства.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. О каких именно штатах идёт речь, не уточняется. Кибератаке в декабре подверглись, в частности, Пентагон и госдеп. Ряд американских СМИ указывал, что за взломом могут стоять российские хакеры.
2020-12-18T01:08:47+03:00
2020-12-18T01:08:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 18 декабря 2020
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