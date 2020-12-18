Минимум три штата США пострадали от недавней кибератаки, нацеленной на федеральные ведомства.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. О каких именно штатах идёт речь, не уточняется. Кибератаке в декабре подверглись, в частности, Пентагон и госдеп. Ряд американских СМИ указывал, что за взломом могут стоять российские хакеры.