Организатору спортивного ориентирования в Сьянских пещерах может грозить уголовная ответственность.

Этого не исключил прокурор подмосковного Домодедова Николай Развозжаев. Накануне вечером в пещерах потерялась группа из 10 человек, включая восьмерых детей. Были организованы поиски, дети нашлись, пострадавших нет. По словам инструктора, он потерял группу при занятиях ориентированием. Сьянские пещеры находятся около поселка Горки на левом берегу реки Пахры. Они имеют большое количество штреков общей протяженностью около 20 км. Мэр Домодедова Александр Двойных пообещал ограничить вход в пещеры и установить там видеонаблюдение.