Устойчивый иммунитет к коронавирусу после применения «лайт-вакцины» сохранитися на 3-4 мес.

Об этом ТАСС сообщил директор научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. О возможности создания в России «лайт-варианта» вакцины против коронавируса заявил накануне Владимир Путин. По его словам, продолжительность действия такого препарата будет меньше, однако с его помощью удастся привить гораздо больше людей.
2020-12-18T01:06:09+03:00
2020-12-18T01:06:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2759930-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:06, 18 декабря 2020
Загрузка комментариев...