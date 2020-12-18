Устойчивый иммунитет к коронавирусу после применения «лайт-вакцины» сохранитися на 3-4 мес.

Об этом ТАСС сообщил директор научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. О возможности создания в России «лайт-варианта» вакцины против коронавируса заявил накануне Владимир Путин. По его словам, продолжительность действия такого препарата будет меньше, однако с его помощью удастся привить гораздо больше людей.