Семьи с детьми до семи лет включительно к НГ получат единовременную выплату в 5 тыс руб.

Об этом сообщил президент России Владимир Путин. В подписанном им указе говорится, что тем, кто получал аналогичные выплаты весной, деньги будут начислены автоматически, без подачи дополнительных заявлений. Остальные смогут обратиться за ними до 1 апреля. В телеграм-канале «Госуслуги: для родителей» уточняется, что выплаты получат семьи с детьми, рожденными с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года. Если в этот период ребенку исполняется восемь лет, на него выплата также распространяется.
2020-12-18T01:05:05+03:00
2020-12-18T01:05:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 18 декабря 2020
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