Bloomberg: Евросоюз сообщил властям США о нарушении Олегом Дерипаской условий снятия санкций

Евросоюз, по данным агентства Bloomberg, сообщил властям США о нарушении Олегом Дерипаской условий снятия санкций. Как утверждается, в Брюсселе считают, что российский миллиардер продолжает лично влиять на алюминиевую компанию «Русал».

Дерипаска, настаивают источники среди европейских чиновников, давал указания топ-менеджерам «Русала» и его головному холдингу En+ по противодействию растущим поставкам алюминия из Китая. Собеседники агентства утверждают, что в необходимости этого руководство компании должно было убеждать правительства западных стран. Кроме того, в Брюсселе, согласно публикации, считают, что Дерипаска лично курировал в СМИ кампанию по подрыву репутации Пекина в Африке.

Тем самым бизнесмен, заключают в ЕС, использовал «Русал» в своих деловых интересах и для поддержки политики Кремля, что, по мнению чиновников, противоречит соглашению с Министерством финансов США. Сделка предусматривала отказ Дерипаски от контроля над «Русалом» и En+ в обмен на исключения компаний из санкционного списка Вашингтона. Доля бизнесмена в холдинговой структуре сократилась с 70 до 45%, при этом голосовать он может не более чем 35% акций.

В «Русале», между тем, назвали публикацию о нарушении условий соглашения с США «ложными домыслами». Отрицают несоблюдение санкционного режима и юристы Дерипаски.

Санкции с «Русала» и его головного холдинга были сняты в январе 2019 года.