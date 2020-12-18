Навальный считает, что Путин фактически подтвердил информацию из расследования The Insider и Bellingcat

Алексей Навальный считает, что Владимир Путин фактически подтвердил информацию из расследования The Insider и Bellingcat. В эфире «Навальный Live» политик сказал, что «доказательная база настолько железобетонная», что «некоторые факты невозможно отрицать». Например, что были сотрудники ФСБ, которые за ним ездили. Навальный также считает, что Кремль пока «только пытается формировать свою стратегию», поэтому был вынужден «что-то сказать, но пока это очень слабо».

В ходе сегодняшней пресс-конференции президент назвал расследование об отравлении оппозиционного политика доказательством его связи с американскими спецслужбами. Это объясняет, почему российская ФСБ за ним «присматривает», считает Путин. Владимир Путин добавил, что Навальный сейчас пытается с помощью своих заявлений встать на один политический уровень с президентом.