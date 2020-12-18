Спортивный арбитражный суд в Лозанне вдвое сократил срок отстранения российских атлетов от соревнований

Спортивный арбитражный суд в Лозанне вдвое сократил срок отстранения российских атлетов от крупных международных соревнований, ранее установленный Всемирным антидопинговым агентством. В соответствии с решением CAS, россияне не смогут выступать под национальным флагом на Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира в течение двух лет. На этот же срок российские официальные лица, в том числе президент страны, не смогут присутствовать на соревнованиях. Решение принято в связи с манипуляций с допинг-пробами в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Победой адвокатов считает сокращение срока дисквалификации российских спортсменов член комитета Госдумы по физкультуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. Он отметил, что юристы продолжат борьбу. Дмитрий Свищев добавил, что за употребление допинга наказание должны нести отдельные спортсмены или тренеры, но не страна в целом.