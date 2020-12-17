Размер компенсации, от которой отказался Шамалов в рамках программы по приобретению акций «Сибура», — порядка $20 млн.

Размер компенсации, от которой отказался Кирилл Шамалов в рамках программы по приобретению акций «Сибура», составлял порядка 20 млн долларов. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

«Я думаю, что у Кирилла Николаевича было несколько меньше, чем у меня. У меня было что-то около 20 млн долларов. Он мог получить эти деньги, но этих денег у него нет. Можно сказать «отказался», можно сказать по-другому», — уточнил он.

После того как Леонид Михельсон купил «Сибур», для ряда топ-менеджеров компании была запущена программа приобретения акций компании — в несколько этапов и при соблюдении определенных условий. Одним из них был отказ от компенсации в рамках предыдущей программы мотивации, а именно виртуальных акций (ее участники получали доход на условные акции, который вычислялся по формуле, привязанной, в частности, к финансовым показателям компании), которая действовала в «Сибуре» при прежнем собственнике Газпромбанке.

Под эту программу, которая стартовала весной 2008 года и включала около 100 менеджеров, компания выкупила 5% своих акций у банка. Но уже в ноябре 2010 года программа завершилась, на выкуп виртуальных акций у сотрудников «Сибур» зарезервировал до 4,25 млрд руб.

Некоторые приняли решение компенсацию получить, но небольшая группа менеджеров отказалась от этого права. Это дало им возможность получить акции компании в несколько этапов при соблюдении определенных условий. Среди них был и Шамалов, который сначала получил 0,5%, а потом смог увеличить свою долю до 4,3% в рамках этой программы мотивации.