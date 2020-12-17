Король Швеции Карл XVI Густав признал неудачной стратегию страны по борьбе с коронавирусом

В Швеции, по его словам, много погибших, и это ужасно. Отказ от жестких мер привел страну к большему, чем у соседей, количеству умерших от инфекции, — сказал король в ежегодном обращении к подданным. Швеция не вводила жесткий карантин в связи с эпидемией. В частности, не были закрыты школы, рестораны и спортивные залы. По последним данным университета Джонса Хопкинса, в Швеции зарегистрированы свыше 357 тысяч случаев заражения COVID-19, около 10 тысяч человек умерли. Для сравнения, это в 10 раз больше, чем в соседней Дании.