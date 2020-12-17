Более 100 тысяч заявлений на «новогодние» детские выплаты подано на портале госуслуг за первые два часа

Об этом говорится в сообщении Министерства цифрового развития. Указ подписал сегодня президент Владимир Путин. В ходе пресс-конференции он сообщил, что семьи с детьми в возрасте до 8 лет получат к Новому году от государства единовременные выплаты по 5 тысяч рублей на каждого ребенка.

Выплата будет начислена автоматически — по реквизитам счета, указанного ранее для выплат семьям с детьми до 3 лет и от 3 до 16, говорится на сайте госуслуг. Еще раз заявление нужно подавать только случае, если указанный ранее счет был закрыт.