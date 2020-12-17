Губернатор Подмосковья А.Воробьев поручил провести проверку после инцидента в Сьянских пещерах, где заблудились дети

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил провести проверку после инцидента в Сьянских пещерах, где заблудились дети, а также закрыть туда вход и установить видеонаблюдение. Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора, предстоит выяснить, на каких основаниях была организована экскурсия и были ли соблюдены все меры безопасности. Воробьев призвал наказать всех виновных, которые подвергли жизнь детей опасности. Оценку их действиям дадут правоохранительные органы.

Этим вечером стало известно, что группа из 10 человек, среди которых 8 детей в возрасте от 9 до 12 лет, вошла в Сьяновские каменоломни в Домодедовском районе около 11 утра и не выходит на связь. На их поиски отправились спелеологи и спасатели. У входа они нашли инструктора. По его словам, он потерял группу во время занятий по спортивному ориентированию. В ходе поисков туристов нашли. Никто не пострадал. С инструктором общаются следователи.

По данным источника «Интерфакса», группа была набрана частным экскурсоводом по объявлению в соцсетях. Она не являлась каким-либо клубом или школой.