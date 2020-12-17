Российские официальные лица, в том числе президент, не смогут в ближайшие 2 года посещать Олимпиады и чемпионаты мира

Российские официальные лица, в том числе президент, не смогут в ближайшие два года посещать Олимпиады, Паралимпиады и чемпионаты мира. Такой запрет содержится в решении Спортивного арбитражного суда по делу в отношении Российского антидопингового агентства.

Олимпийский комитет России назвал недопустимыми санкции Всемирного антидопингового агентства к президенту страны. Об этом заявил глава организации Станислав Поздняков.

Напомним, сегодня Спортивный арбитражный суд в Лозанне поддержал санкции WADA в отношении РУСАДА, при этом сократив их срок с четырех до двух лет.