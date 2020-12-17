Председатель правления «СИБУР Холдинг» Конов заявил о «тотальных несостыковках» в прессе о Шамалове

Председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов заявил о «тотальных несостыковках» в прессе о Кирилле Шамалове. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я читаю прессу и мне в глаза бросаются тотальные несостыковки. С одной стороны, пишут, Шамалов в 2013 году якобы женился, получил пакет акций 3,8 процента – вот ему подарок. Но 3,8 процента у него остались, это его опционная программа, так же как и у других, этот пакет у него остался. Поэтому непонятно, что дали, непонятно, что отобрали, непонятно, какой семейный статус, причинно-следственные связи. Какие-то вещи вообще не бьются. С одной стороны, как бы кому-то подарок, с другой стороны, вроде уже все закончилось, а вот этот подарок почему-то у него есть. Но утверждение, что у него подарок забрали все равно остается», — сказал он.

Д.Конов подчеркнул, что Кирилл Шамалов по-прежнему является акционером и членом правления «Сибура».

Издание «Важные истории» утверждает, что зять и дочь президента России зарабатывали миллионы на офшорных сделках. По словам главного редактора издания Романа Анина, Кирилл Шамалов за бесценок купил акции «Сибура», одной из стратегически важных компаний России. «Важные истории» подсчитали, что рыночная стоимость этого пакета акций — 380 миллионов долларов.

В январе 2018 года агентство Bloomberg сообщало, что Шамалов и Тихонова расстались. Незадолго до этого Шамалов продал акции Сибура, которые, по данным источников Bloomberg, он изначально получил в качестве гарантии от главы государства.