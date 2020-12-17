Глава «Сибура» Конов сообщил, что заплатил налог с прибыли от продажи акций в результате китайской сделки в 2015 году

Председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов сообщил, что заплатил налог с прибыли от продажи акций в результате китайской сделки в 2015 году. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я в китайской сделке, чтобы расплатиться с задолженностью, продал какой-то процент своих акций, получил деньги и погасил часть своей задолженности. И когда я продал эти акции, я законопослушно отрапортовал в налоговую о том, что я с нуля, то есть с условных своих 85 долларов до цены китайской сделки — а это больше 10 млрд — получил прибыль на эти акции и заплатил с них налог», — отметил Д.Конов.

Глава «Сибура» уточнил, что по закону невозможно заплатить налог в момент покупки актива, поэтому он сделал это в тот момент, когда получил эту прибыль. «То есть я на своем примере заплатил его в 2015 году с продажи акций», — заключил Д.Конов.