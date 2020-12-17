Российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на международных соревнованиях до конца 2022 года

Суд в Лозанне объявил, что российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом и гимном на крупных международных соревнованиях до конца 2022 года.

Разочарована решением Спортивного арбитражного суда по спору между Всемирным антидопинговым агентством и РУСАДА глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Согласно решению CAS всем «чистым» российским спортсменам разрешено участвовать в спортивных состязаниях в нейтральном статусе. Получать специальный допуск, как на играх в Пхенчхане в 2018-м, им не нужно.