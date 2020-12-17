Дети, пропавшие в Сьянских пещерах в Подмосковье, найдены, их жизни ничего не угрожает

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС. Там отметили, что дети чувствуют себя нормально. Для их спасения был вызван местный житель, который хорошо знает эти каменоломни. Источник в экстренных службах уточнил, что в медицинской помощи никто не нуждается.
2020-12-17T22:32:04+03:00
2020-12-17T22:32:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:32, 17 декабря 2020
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