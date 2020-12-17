Дети, пропавшие в Сьянских пещерах в Подмосковье, найдены, их жизни ничего не угрожает

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС. Там отметили, что дети чувствуют себя нормально. Для их спасения был вызван местный житель, который хорошо знает эти каменоломни. Источник в экстренных службах уточнил, что в медицинской помощи никто не нуждается.