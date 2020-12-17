Дмитрий Конов: Работа Шамалова в «Сибуре» не ограничивалась взаимодействием с органами государственной власти

Работа Кирилла Шамалова в «Сибуре» не ограничивалась взаимодействием с органами государственной власти. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

«Он закрывал достаточно большой кусок работы компании, связанный с юристами, с прессой, с государственными органами, с целым блоком поддерживающих функций, условно общая бухгалтерия, расчетные центры, бизнес-процессы в компании общая рутинные операции. Это был блок, состоящий не из одной линии ответственности, из нескольких вещей. Он занимался и GR-ом в том числе внутри этого блока, но у него была точно не одна функция. Он пришел в 2008 году, и мы искали человека, который работал бы и в крупных организациях, и в правительстве. Но развивался не только по этому направлению, гораздо шире», — сказал он.

Издание «Важные истории» утверждает, что зять и дочь президента России зарабатывали миллионы на офшорных сделках. По словам главного редактора издания Романа Анина, Кирилл Шамалов за бесценок купил акции «Сибура», одной из стратегически важных компаний России. «Важные истории» подсчитали, что рыночная стоимость этого пакета акций — 380 миллионов долларов.

В январе 2018 года агентство Bloomberg сообщало, что Шамалов и Тихонова расстались. Незадолго до этого Шамалов продал акции Сибура, которые, по данным источников Bloomberg, он изначально получил в качестве гарантии от главы государства.