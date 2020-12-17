Дмитрий Конов: «Сибур» занимается решением проблемы пластикового мусора

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

«Мы не производим синтетический материал, который каким-то образом используется. Является ли проблемой мусор, в который превращается часть той продукции, которая производится из нашего материала? Да, является. Мы с этим не спорим и пытаемся найти решение», — сказал он.

При этом Д.Конов отметил, что, с точки зрения окружающей среды, замена пластика другими материалами не является решением проблемы. «Есть много факторов в уравнении. Это сложная геометрическая фигура. С точки зрения энергии и выбросов, включая СО2, которые производятся, когда создается полимерный продукт против альтернативных материалов, по полимерам и нефтехимической продукции эти выбросы существенно меньше. Прямая замена одного материала на другой – это очень сильное увеличение и потребления энергии, и углеродного следа. Поэтому одношаговая борьба неправильная», — пояснил он.



По словам Д.Конова, лучшим решением будет внедрение экономики замкнутого цикла. «Самая большая проблема – это то, что утечка вне систем. Идеальное решение – это взять пластиковый мусор, чтобы граждане не выкинули его на несанкционированную свалку, привезти на сортировку, разобрать на компоненты и отправить нам как нефтехимической промышленности полимер. Мы его переработаем механически или химически, и он снова станет новым материалом. Это оптимальное решение», — пояснил он.

Д.Конов рассказал, что в настоящее время «Сибур» заканчивает модернизацию своего предприятия, выпускающего гранулы, из которых делают пластиковые бутылки. «Оно берет до 25% вторичных бутылок, запускает их в процесс и получает такого же качества полимер. Это решение есть. Есть и более сложные технологические решения. Мы как отрасль и компания над этим работаем», — заключил он.