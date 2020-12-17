Д.Конов: Предложение о покупке акций «Сибура» в 2010 г. получили менеджеры, закрывающие разные стороны работы компании

Предложение о покупке акций «Сибура» в 2010 году получили менеджеры, закрывающие разные стороны работы компании. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

«Вопрос, кого привлекаем – это вопрос акционерам, а не компании, потому что это была сделка акционеров с менеджерами компании. По моим ощущения, это было про группу менеджеров, которые вместе, закрывая разные стороны работы компании, несут ответственность перед акционерами за то, чтобы она работала успешно. Это была разнообразная группа людей», — сказал он.

Издание «Важные истории» утверждает, что зять и дочь президента России зарабатывали миллионы на офшорных сделках. По словам главного редактора издания Романа Анина, Кирилл Шамалов за бесценок купил акции «Сибура», одной из стратегически важных компаний России. «Важные истории» подсчитали, что рыночная стоимость этого пакета акций — 380 миллионов долларов.

В январе 2018 года агентство Bloomberg сообщало, что Шамалов и Тихонова расстались. Незадолго до этого Шамалов продал акции Сибура, которые, по данным источников Bloomberg, он изначально получил в качестве гарантии от главы государства.