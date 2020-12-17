Дм.Конов: Программу покупки акций «Сибура» в 2010 г. Шамаловым и другими акционерами частично можно назвать опционной

Программу покупки акций «Сибура» в 2010 году Кириллом Шамаловым и другими акционерами частично можно назвать опционной. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

«Эту программу на две трети можно назвать опционной. Опционная программа – это ты имеешь право на потенциальный рост, но, если он состоится, ты имеешь право, положить деньги и забрать этот рост. Если он не состоялся, ты просто остался ни с чем, ты ничего не потратил. В нашем случае во многом это так и было. Нам давали долю в перспективе компании, мы входили на том же уровне, на котором входили основные акционеры. Но мы клали свои деньги, мы отказывались от денег, которые нам причитались и вкладывали их в общий котел. Положить деньги, взять пакет и понимать, что это пакет обременен долгом», — сказал он.

Ранее Д.Конов подчеркнул, что Кирилл Шамалов купил акции «Сибура» в 2010 году на тех же условиях, что и другие акционеры.