Российские семьи с детьми в возрасте до 8 лет получат к Новому году единовременную выплату по 5 тысяч рублей

Российские семьи с детьми в возрасте до восьми лет получат к Новому году единовременную выплату по 5 тысяч рублей на каждого ребенка. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. В ходе пресс-конференции он выразил сожаление, что из-за коронавируса пришлось закрыть новогодние елки, отметив, что государство сделает детям такой небольшой, скромный подарок. Новогодние детские выплаты предварительно потребуют из резервного фонда правительства 73,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

На портале госуслуг уже размещена информация о том, что делать тем, кто ранее уже получал такую выплату. Для этого придется заполнить заявление. Его форма уже есть.