В Кремле не стали отрицать факт слежки за Алексеем Навальным

За ним присматривают, поскольку к нему имеют повышенный интерес иностранные спецслужбы, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кроме того, по его словам, вызывают вопросы высказывания оппозиционера с призывами к свержению власти. Сегодня в ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин фактически признал, что сотрудники ФСБ вели слежку за Навальным, при этом отметив, что и им вовсе не нужно было его травить. Расследование изданий The Insider, Bellingcat и CNN, в котором утверждалось, что к отравлению главного критика Кремля причастны сотрудники ФСБ, Путин назвал легализацией материалов американских спецслужб. Он также сказал, что такие публикации являются попыткой напасть на первых лиц российского государства и трюком политической борьбы. При этом он не объяснил, почему в России до сих пор не возбуждено уголовное дело по факту отравления политика. Одновременно с пресс-конференцией российского лидера немецкая прокуратура допросила в Берлине Алексея Навального. Это было сделано по запросу российских властей, — рассказал сам политик.

Между тем, в управлении сената Берлина по вопросам юстиции отказались подтвердить РИА «Новости» факт допроса Навального, ссылаясь на конфиденциальность содержания и статуса международных запросов о правовой помощи.