Российские спортсмены в ближайшие 2 года смогут выступать на международных соревнованиях лишь под нейтральным статусом

Российские спортсмены в ближайшие два года смогут выступать на крупных международных соревнованиях только под нейтральным статусом. Такое решение вынес Спортивный арбитражный суд в Лозанне, который рассматривал спор между Российским и Всемирным антидопинговыми агентствами.

Решение арбитража в Лозанне не вызвало удовлетворения ни у одной из сторон. РУСАДА добивалось полного оправдания России, ВАДА – самых строгих санкций. Однако первоначальные ограничения, введенные международными спортивными чиновниками, судом все же были смягчены. Вместо 4 лет дисквалификации сборной России под ее флагом и гимном – только два года, причем допускать, как ожидается, будут всех спортсменов, которые не находятся под допинговыми разбирательствами. Правда, пока остается не ясной судьба российских легкоатлетов: вопрос их допуска к ближайшим летним Играм в Токио рассмотрит международная федерация World Athletics.

Помимо этого, в нейтральном статусе национальная команда будет выступать только на Олимпиадах и чемпионатах мира, но и там можно будет с некоторыми ограничениями разместить символику на форме, сказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. На нее даже можно будет нанести надпись «Россия» — но только рядом с надписью «нейтральный атлет» такого же размера.

Между тем с проведением домашних турниров у России могут возникнуть проблемы. Решение спортивного арбитража позволяет отобрать право на проведение нескольких чемпионатов мира: в частности, по волейболу, спортивной борьбе и пляжному футболу. Матчей чемпионата Европы по футболу и финала Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге, впрочем, это не касается. Наконец, санкции также предполагает запрет на появление российских чиновников на крупных соревнованиях, а также штраф более чем на 2 млн долларов.

Допинговый скандал с новой силой разразился два года назад, когда комиссия ВАДА обвинила Россию в изменении базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Российские спортивные чиновники настаивали, что за этим может стоять экс-директор лаборатории Григорий Родченков.