Дмитрий Конов: На момент покупки акций «Сибура» Шамалов достаточно долго был членом правления компании

На момент покупки акций «Сибура» Кирилл Шамалов достаточно долго был членом правления компании. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

«Шамалов был членом правления и достаточное долгое время оставался им. Работал он в компании с 2008, я, например, с 2004, кто-то из участников программы работал с 2005, с 2003. Все мы примерно в одно время пришли в компанию. Было несколько ключевых руководителей, которые готовы посчитали, что они могут в этой программе участвовать. Этот список был шире. Часть людей, которые должны были или отказаться от вознаграждения, которое им причиталось и рискнуть, или получить на руки деньги и не быть участниками этой программы. Они решили взять деньги, зафиксироваться. Пришел новый акционер непонятно что будет, как он хочет работать, что будет дальше происходить с компанией. Вопросов много, когда приходит кардинальное изменение. Кто-то из них решил взять деньги и не участвовать в компании. Я не говорю, что предлагали всем. Предлагали не всем, предлагали паре десятков, 15-16 человек», – сказал он.

Издание «Важные истории» утверждает, что зять и дочь президента России зарабатывали миллионы на офшорных сделках. По словам главного редактора издания Романа Анина, Кирилл Шамалов за бесценок купил акции «Сибура», одной из стратегически важных компаний России. «Важные истории» подсчитали, что рыночная стоимость этого пакета акций — 380 миллионов долларов.

В январе 2018 года агентство Bloomberg сообщало, что К.Шамалов и Е.Тихонова расстались. Незадолго до этого К.Шамалов продал акции Сибура, которые, по данным источников Bloomberg, он изначально получил в качестве гарантии от главы государства.