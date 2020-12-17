Дмитрий Конов: Сделка по покупке акций «Сибура» Шамаловым и другими акционерами относится к 2010 году

Сделка по покупке акций «Сибура» Кириллом Шамаловым и другими акционерами относится к 2010 году. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

«Это не сделка 2013 года, это сделки в 2013 году оформленные, один из последних шагов программы, которая началась в 2010, когда Михельсон купил у Газпромбанка «Сибур» и выстраивал программу мотивации ряда менеджеров. Это не 2013 года история, а 2010», — сказал он.

В 2019 году бизнесмен Николай Шамалов перестал быть одним из крупнейших совладельцев банка «России», — пишет интернет-издание «Важные истории». Оно отмечает, что почти весь пакет акций предпринимателя ушёл дочернему предприятию банка ООО «СВК». Эти активы член кооператива «Озеро» получил в 2004 году. С чем связано решение об их продаже – не известно. Произошло это после того, как сын бизнесмена Кирилл Шамалов развелся с директором фонда «Иннопрактика» Екатериной Тихоновой, которую издание называет дочерью президента Владимира Путина. Как сообщало американское агентство Bloomberg, развод произошел в 2018 году.