Дмитрий Конов: Условия покупки акций «Сибура» подразумевала выплату долга компании, ранее владевшей пакетом

Условия покупки акций «Сибура» для Кирилла Шамалова и других акционеров подразумевала выплату долга компании, ранее владевшей пакетом. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

«Нет истории, что кто-то получил значительный пакет «Сибура» за ноль или за условные сто долларов. У меня тоже есть договор, датирующийся 2013 годом, в котором я покупаю большой пакет акцией «Сибура» за 85 долларов. Но это не означает, что мы покупаем акции «Сибура». Потому что объектом сделки были акции компании, которая владеет акциями «Сибура», но имеет еще на себе достаточно большой долг. Мы не покупали акции «Сибура», мы покупали право в будущем, после того как заплатим долг, купить акции «Сибура». Этот пакет (который покупал К.Шамалов – Э.М.) был обременен долгами, как и у всех акционеров «Сибура», — сказал он.

Кирилл Шамалов ранее отверг обвинения в уникальности своего положения при покупке почти 4 процентов акций компании «Сибур» за 100 долларов. Так бизнесмен впервые прокомментировал публикацию, в которой говорилось о продаже ценных бумаг нефтехимического гиганта по цене гораздо ниже рыночной.

К.Шамалов, входящий в совет директоров «Сибура», утверждает, что участниками опционной программы, позволившей ему приобрести акции за 100 долларов при рыночной оценке в 380 миллионов долларов, были еще десятки топ-менеджеров компании. Это следует из заявления, на которое ссылается интернет-издание РБК.

По утверждениям К.Шамалова, участвовать в такой программе он смог после 12 лет работы в «Сибуре». Выводы об уникальности его положения, настаивает предприниматель, направлены на то, чтобы опорочить его репутацию.