Дмитрий Конов: Условия, на которых Кирилл Шамалов купил акции «Сибура», не были эксклюзивными

Условия, на которых Кирилл Шамалов купил акции «Сибура», не были эксклюзивными. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

«Он был не один, был я, было еще несколько человек, абсолютно идентичны по условиям программы, в которой он участвовал и еще несколько человек. Никаких эксклюзивных условий у него не было», — сказал он.

Ранее Кирилл Шамалов отверг обвинения в уникальности своего положения при покупке почти 4 процентов акций компании «Сибур» за 100 долларов. Так бизнесмен впервые прокомментировал публикацию, в которой говорилось о продаже ценных бумаг нефтехимического гиганта по цене гораздо ниже рыночной.

К.Шамалов, входящий в совет директоров «Сибура», утверждает, что участниками опционной программы, позволившей ему приобрести акции за 100 долларов при рыночной оценке в 380 миллионовн долларов, были еще десятки топ-менеджеров компании. Это следует из заявления, на которое ссылается интернет-издание РБК.

По утверждениям К.Шамалова, участвовать в такой программе он смог после 12 лет работы в «Сибуре». Выводы об уникальности его положения, настаивает предприниматель, направлены на то, чтобы опорочить его репутацию.