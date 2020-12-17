Нижняя палата парламента Испании одобрила законопроект об эвтаназии

Теперь документ будет передан на рассмотрение Сената, — передает ТАСС. Как ожидается, закон может вступить в силу уже в первой половине будущего года. Отмечается, что он разработан для регулирования права на добровольный уход из жизни для неизлечимо больных людей.
2020-12-17T21:33:07+03:00
2020-12-17T21:33:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:33, 17 декабря 2020
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