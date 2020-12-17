Столичные власти выделили свыше 21 миллиарда рублей на приобретение 350 электробусов и их обслуживание

Контракт рассчитан до конца 20136 года. Об этом сообщает интернет-издание «МБХ медиа» со ссылкой на тендер, опубликованный на портале госзакупок. Стоимость одного электробуса может достигать почти 37 миллионов рублей. Еще примерно в 23 миллиона обойдется его обслуживание в течение 15 лет. Первые электробусы в Москве появились весной 2018-го года. Контракты были заключены с «КамАЗом» и группой ГАЗ Олега Дерипаски.
2020-12-17T21:32:10+03:00
2020-12-17T21:32:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 17 декабря 2020
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