Группа из десяти человек, включая восьмерых детей, пропал в подмосковных пещерах Сьяны в городском округе Домодедово

Они зашли туда около 11 утра и в назначенное время, в 7 вечера, не вышли на связь, — сообщили в пресс-службе областного главка МЧС. Там отметили, что группа занималась спортивным ориентированием, возраст детей – от 9 до 12 лет. Сейчас на поиски направились спасатели. Источник в экстренных службах рассказал ТАСС, что инструктор отправил детей по определенному маршруту с одним из родителей, а сам остался ждать у входа. Сейчас он находится в шоковом состоянии. Сьяновские каменоломни – это система искусственных пещер около поселка Горки Ленинские. Она является самой крупной в Московской области и пятой по величине в России. Общая протяженность изученных ходов составляет около 20 километров.