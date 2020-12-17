Группа из десяти человек, включая восьмерых детей, пропал в подмосковных пещерах Сьяны в городском округе Домодедово

Они зашли туда около 11 утра и в назначенное время, в 7 вечера, не вышли на связь, — сообщили в пресс-службе областного главка МЧС. Там отметили, что группа занималась спортивным ориентированием, возраст детей – от 9 до 12 лет. Сейчас на поиски направились спасатели. Источник в экстренных службах рассказал ТАСС, что инструктор отправил детей по определенному маршруту с одним из родителей, а сам остался ждать у входа. Сейчас он находится в шоковом состоянии. Сьяновские каменоломни – это система искусственных пещер около поселка Горки Ленинские. Она является самой крупной в Московской области и пятой по величине в России. Общая протяженность изученных ходов составляет около 20 километров.
2020-12-17T21:31:31+03:00
2020-12-17T21:31:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 17 декабря 2020
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