В России может быть разработана так называемая лайт-вакцина от коронавируса

Этого не исключил президент Владимир Путин. По его словам, препарат, созданный московским центром имени Гамалеи, будет не таким эффективным, как обычный. Уровень защиты у него меньше, но будет доходить до 85%. Зато им можно будет привить гораздо больше людей. Президент отметил, что Россия может выпускать такую вакцину самостоятельно или с партнерами. Лайт-вакцину создадут, поскольку промышленность любой страны не может в условиях пандемии быстро произвести необходимое количество препарата, — пояснил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Лайт-вакцину от COVID-19 планируется поставлять в другие страны. Россиян будут прививать двумя компонентами, как и планировалось, — сообщил Александр Гинцбург.